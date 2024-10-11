Volvo中國海岸帆船賽今日展開　31隊競逐獎盃

今屆賽事賽區設於南丫島東南海域位置，以順風和逆風繞泡賽及島嶼賽考驗一眾參賽船隊。（香港遊艇會提供圖片）

由香港遊艇會主辦的「Volvo 中國海岸帆船賽」周五（11日）正式展開。賽區設於南丫島東南海域位置，以順風和逆風繞泡賽及島嶼賽考驗一眾參賽船隊。今年賽事有三十一艘龍骨船，分成「IRC」及「PHS」兩大組別，而「IRC」組別下再分為IRC競賽0組、2組、3組、IRC高級休閒組及IRC Cape 31組參賽。因此，整個「Volvo 中國海岸帆船賽」的參賽隊伍共分為六組參賽。

開賽日天色灰暗；受東北季候風影響，賽區吹起12至14海浬大東風，為賽船帶來有利的航海條件。賽事焦點落在性能高及速度快的TP52型超級帆船身上。這個組別有曾遠征菲律賓蘇碧灣的本地勁旅「Rampage 88號」和「Happy Go號」，另有「FreeFire號」加入，各隊伍實力旗鼓相當，不容小覤。

另外，Cape 31型帆船為本地新冒起的高性能賽船。今年共有四支參賽隊伍，包括「Capitano號」、「Rampage38號」、「Out of Africa號」以及「Tai Chi by Simplicity號」進行連番激鬥，爭奪組別冠軍。

「Volvo 中國海岸帆船賽」一連三日共舉行七場賽事，最後於周日（13日）決出各組別的冠軍。