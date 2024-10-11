「聖堂射手」宣布退役！丹尼格連結束15年NBA生涯

持有三枚NBA冠軍戒指、被譽為「聖堂射手」的37歲名將丹尼格連（Danny Green），周五（11日）宣布退役，正式結束15個賽季職業生涯，他在社交平台由衷感謝家人朋友和球迷一直以來的支持：「希望當我掛起這件球衣和球鞋、正式告別這項運動時，我能讓你們感到自豪！」

丹尼格連在2009年選秀大會以第46順位被騎士選中，隨後交易到馬刺被名帥普波維治（Gregg Popovich）重用，並展開一段奇妙的職業生涯。丹尼格連在聖安東尼奧馬刺（2014年）、多倫多速龍（2019年）和洛杉磯湖人（2020年）均助球隊奪得總冠軍，是效力3個不同球隊都奪得總冠軍的4名球員之一，巔峰時期的他是許多球隊想招攬的「3D」球員，可形容為頂級「綠葉」亦不為過。他生涯三分球命中率高達40%，常規賽和季後賽分別累積命中1577記和315記三分球，後者紀錄更高踞歷史第9位。

NBA職業生涯尾段，丹尼格連在過去兩季受傷病困擾，合計只為76人披甲上陣11場比賽，最終在2024至25賽季前因沒有收到球隊合約而決定告別NBA舞台。丹尼格連今日在社交平台發文道：「我從未想過要寫這封信，儘管我知道這一天始終會到來。我的生活圍繞著這項運動展開，它帶我走遍世界，並讓我認識許多了不起的人。」

這位「聖堂射手」向家人朋友和球迷「表白」：「這是一趟令我非常自豪的漫長旅程，如果沒有這多人支持，我不可能實現這個目標。因為有你，我才成為現在的我，所以謝謝你！」他續説：「感謝所有的朋友、家人，以及來自高中、大學和職業生涯中的教練和隊友，感謝我的妻子和孩子，是你們讓我不僅成為一個偉大的球員，而且每天激勵我成為一個更好的人。」

最後，丹尼格連由衷希望當他的球衣被高掛球場、正式告別籃球這項運動時，能令所有曾支持過他的感到自豪，亦表示對接下來的人生篇章感到興奮，並期待迎接新的挑戰。

馬刺教頭普波維治仍惦記這名「高徒」，今日得知他的退役消息亦在馬刺官網對他評價道：「丹尼格連是一位模範隊友，他的勤奮和高尚品格給所有人留下深刻的印象。他的決心和專業精神讓他度過了非凡的15年職業生涯，並成長為3屆NBA冠軍。」