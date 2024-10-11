賽馬會菁英盃　標準流浪衞冕首擊巧遇理文

【東網按次收費直播】

「賽馬會菁英盃」周六（12日）開鑼，首日安排兩場B組激鬥，頭場上季首奪賽事冠軍的標準流浪，於旺角大球場迎戰理文（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場青衣運動場上演「地區打吡」，冠忠南區硬撼近況不俗的九龍城（on.cc東網周六晚6時按次收費直播），兩場搶分騷火花十足！

上屆「菁英盃」盟主流浪，衞冕第1擊先鬥理文，主帥巴貝利指陣中有不少具潛力的年輕新血，盼能與強隊周旋到底：「上場聯賽後備入替嘅Vito（黃韜霖）好活躍，製造咗唔少進攻機會，我覺得係個好開始，嚟緊每場都會擺多啲後生仔入嚟，等球隊多啲活力之餘，令大家有機會作出貢獻。」巴貝利又明言球隊今季目標依舊不變，希望晉級淘汰賽，力求衞冕。

陳冠燊做足準備大無畏

上季為流浪上陣所有「賽馬會菁英盃」賽事的門將陳冠燊，形容理文實力毋庸置疑，但強調球隊會奮力一戰，先以小組出線做目標：「上季都同理文編喺同一組，佢哋攻力強勁，絕對唔易踢，我會做足準備，盡量減少失波，希望第一場可以發揮得比上季更好，幫到球隊衞冕！」

理文各項賽事經歷兩連敗，暫代主教練朱兆基表示經過一周的備戰後，相信眾將已收拾​好​心情，重新出發：「依家每場波對大家都好緊要，我覺得球隊上下個爭勝心愈嚟愈強，最近練波睇得出大家冇畀任何負面消息影響到信心，希望落到場發揮出應有水平，爭取好成績。」

羅焯熙把握機會一展所長

後衞羅焯熙（阿Mo）明言會把握機會一展所長，期望今日能全取3分兼擺脫低潮：「『賽馬會菁英盃』係個好平台，畀年輕球員表現自己最好嘅一面，我會盡全力做好教練嘅部署，等大家睇到我哋嘅實力，希望贏番場畀球迷睇。」「阿Mo」同時盼望能有機會爭取表現，打動教練團，未來可給予自己更多上陣機會。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：99.陳冠燊

後衞：12.李呈 13.菅沼駿哉 23.林堂真 17.龍梓軒

中場：11.巴拉克 5.林遼太 36.岡本玲仁

前鋒：77.雷仙奴 7.劉智樂 37.張廣然

理文

門將：25.潘尚希

後衞：26.黃俊皓 19.金旻奎 27.馬天尼斯 12.羅焯熙

中場：18.鄧筵霑 7.保利臣 14. 夏馬特

前鋒：11.鄭兆均 20.保連奴 91.羅沙