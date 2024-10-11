香港隊　女足開操備戰緬甸　吳卓蔚提早歸隊

10月份友賽兩鬥緬甸的香港女子足球代表隊，早前已經公布23人決選名單，周五（11日）晚上於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開首課操練。是日雖有效力日本岩手斑馬的吳卓蔚提早歸隊，惟主教練列卡度（Rambo）透露其餘外流兵，大部分將未能返港參與訓練，加上撞正本地聯賽，勢對備戰構成一定影響。

港隊女足10月21日中午將前往緬甸，出戰在10月23日、26日與當地國家隊的兩場友賽。大軍是日晚上在FTC展開決選後首課操練，而外流兵之中，暫時僅效力日本岩手斑馬的吳卓蔚歸隊，主教練列卡度透露：「『阿Mi』（吳卓蔚）同『韋婉』（韋婉婷）都會返嚟香港先，但後者喺出發前一日先歸隊，『阿蘇』（蘇鎧霖）會一齊喺香港出發，但練唔到波，而『仲意』（冼仲意）就直接飛去緬甸。」除此之外，由於撞正本地聯賽，部分球員亦未能參與日常訓練，對於出發前未能夠齊人練習，Rambo坦言對備戰有一定影響：「唔同上次對印尼，有整整一星期時間備戰，今次淨係可以練星期一同五，仲有部分球員因為球隊訓練嚟唔到，加上緬甸實力好強，又要作客出戰，預咗好困難。」

對於外流港將湛靜雯意外落選，Rambo則解釋道：「自己係根據球員聯賽嘅表現，選擇出各個位置嘅最佳人選，『湛靜』冇受傷，今次唔揀純粹係我嘅決定，但唔代表佢下次冇機會。」至於效力岩手斑馬的門將吳卓蔚，則指自身狀態不俗，盼提早歸隊下，可助球隊擊敗緬甸：「自己日日都練波，雖然近幾場比賽冇出場，但我諗狀態唔會太差。聯賽完咗季，所以特登提早返嚟，依家龍門都要喺後場組織攻勢，冇得話直接去比賽就得。」