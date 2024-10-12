曼聯爆保安漏洞　更衣室戰術部署遭竊聽

曼聯上場英超作客打和阿士東維拉0比0。(Getty Images)

曼聯今季成績欠佳之餘，近日更爆出嚴重保安漏洞，根據英國《太陽報》報道，紅魔鬼上場英超作客阿士東維拉，更衣室遭人安裝竊聽器，領隊坦哈格同球員之間嘅對話，被人清楚錄低。雖然只屬於個別人士惡作劇，但英超球場保安問題引起關注，如果未能盡快解決，將來隨時有其他球隊成為受害者。

曼聯上周日(6日)晚英超作客打和阿士東維拉0比0，英國《太陽報》指比賽之前2日，有人騙過球場保安，潛入客隊曼聯更衣室安裝竊聽器，1位消息人士話：「今次係一件令人震驚嘅安全漏洞，對於點解容許呢種事情發生，當局必須嚴肅處理，幸好竊聽人士並非出於惡意，純粹惡作劇，實際上佢係1位曼聯球迷，只係想聽領隊坦哈格同球員喺更衣室講啲乜。」英國《太陽報》基於私隱原因，並冇透露竊聽內容，僅指出可以清楚聽到更衣室內人士嘅對話。

據悉該名球迷將一部中國製手機放入曼聯更衣室隱蔽地方，手機上有特別裝置，可以用另一部電話遙距開啟手機錄音功能，當曼聯進入更衣室，佢就可以開始錄音，並等到比賽後第2日，再次潛入更衣室，取回竊聽器。