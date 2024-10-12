雲迪積克情緒失控被逐　荷蘭驚險逼和匈牙利

周六(12日)凌晨歐國聯A3組爆出冷門，荷蘭作客僅逼和匈牙利1比1，中堅隊長華基爾雲迪積克(VVD)情緒失控，3分鐘內連攞2張黃牌，兩黃變一紅被趕出場，成為「橙衣兵團」失分罪人。

匈牙利今屆首2場歐國聯僅1和1負，兼冇波入，包括吞德國5蛋，但今仗有不俗發揮，開賽32分鐘，由前鋒路蘭沙拉爾近門射入打開紀錄。荷蘭落後之下傾力向擊，但遲遲未能扳平，球員愈踢愈躁，華基爾雲迪積克76分鐘不滿球證判決，作出激烈抗議，被出示黃牌警告，僅過3分鐘，呢位33歲利物浦球星出腳踢中對手，再次食黃牌，兩黃變一紅被逐。

不過，荷蘭踢少1人反而入波，戰至83分鐘，加普開出罰球，接過VVD隊長臂章嘅杜費斯不負所托，勁頂入網扳平1比1，但始終未能反勝，之前連續9次贏匈牙利嘅走勢斷纜。荷蘭3戰取得1勝2和有5分在手，落後榜首德國2分，匈牙利只有2分排第3位。

華基爾雲迪積克今場被罰紅牌，下場需要停賽，無緣下周二(15日)凌晨作客勁敵德國，令「橙衣兵團」遭到重大打擊，但對於利物浦而言，卻係「好消息」，因為呢位老將可以提早歸隊，備戰10月20日晚英超主場大戰車路士。