賽馬會菁英盃　標準流浪衞冕首擊巧遇理文

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新一屆「賽馬會菁英盃」周六（12日）爆發開鑼戰，去屆冠軍標準流浪於旺角大球場面對理文。流浪今場起用陳冠燊、李呈和龍梓軒3名U22，林遼太、菅沼駿哉和林堂真3名「東瀛兵」負責鎮守後防。「黃黑軍團」則派出潘尚希、羅焯熙和鄧筵霑3名適齡球員，夏馬特與保利臣在中場派牌，張憙延負責攻堅，艾華頓、羅沙未入大軍名單。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

標準流浪正選：

99 陳冠燊 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

12 李呈

13 菅沼駿哉

17 龍梓軒

23 林堂真

37 張廣然

46 宇野木悠佑

77 雷仙奴

後備：

1 盧兆崎 [GK]

9 黃韜霖

19 姚浩明

21 張青雲

25 梁凱俊

32 李泳豪

33 法蘭度

36 岡本玲仁

56 劉彥匡

59 周以軒

93 嚴顥崑

理文正選：

25 潘尚希 [GK]

4 立花稜也

6 胡晉銘 [C]

7 保利臣

12 羅焯熙

14 夏馬特

17 張憙延

18 鄧筵霑

19 金旻奎

26 黃俊皓

27 馬天尼斯

後備：

1梁興傑 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

11 鄭兆均

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

31 翁煦濤

「賽馬會菁英盃」周六（12日）開鑼，首日安排兩場B組激鬥，頭場上季首奪賽事冠軍的標準流浪，於旺角大球場迎戰理文（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場青衣運動場上演「地區打吡」，冠忠南區硬撼近況不俗的九龍城（on.cc東網周六晚6時按次收費直播），兩場搶分騷火花十足！

上屆「菁英盃」盟主流浪，衞冕第1擊先鬥理文，主帥巴貝利指陣中有不少具潛力的年輕新血，盼能與強隊周旋到底：「上場聯賽後備入替嘅Vito（黃韜霖）好活躍，製造咗唔少進攻機會，我覺得係個好開始，嚟緊每場都會擺多啲後生仔入嚟，等球隊多啲活力之餘，令大家有機會作出貢獻。」巴貝利又明言球隊今季目標依舊不變，希望晉級淘汰賽，力求衞冕。

陳冠燊做足準備大無畏

上季為流浪上陣所有「賽馬會菁英盃」賽事的門將陳冠燊，形容理文實力毋庸置疑，但強調球隊會奮力一戰，先以小組出線做目標：「上季都同理文編喺同一組，佢哋攻力強勁，絕對唔易踢，我會做足準備，盡量減少失波，希望第一場可以發揮得比上季更好，幫到球隊衞冕！」

理文各項賽事經歷兩連敗，暫代主教練朱兆基表示經過一周的備戰後，相信眾將已收拾​好​心情，重新出發：「依家每場波對大家都好緊要，我覺得球隊上下個爭勝心愈嚟愈強，最近練波睇得出大家冇畀任何負面消息影響到信心，希望落到場發揮出應有水平，爭取好成績。」

羅焯熙把握機會一展所長

後衞羅焯熙（阿Mo）明言會把握機會一展所長，期望今日能全取3分兼擺脫低潮：「『賽馬會菁英盃』係個好平台，畀年輕球員表現自己最好嘅一面，我會盡全力做好教練嘅部署，等大家睇到我哋嘅實力，希望贏番場畀球迷睇。」「阿Mo」同時盼望能有機會爭取表現，打動教練團，未來可給予自己更多上陣機會。