傳奇神鋒力爭士哥　波蘭葡萄牙射術大比併

歐國聯A1組焦點之戰，波蘭主場對葡萄牙，雙方兩位傳奇神鋒羅拔利雲度夫斯基、C朗正面交手，勢必大鬥射術，球迷都非常期待兩隊合演一場入球騷。特別係葡萄牙中前場猛將如雲，並且一向踢法進取，跨屆近4場歐國聯，有3場總入球開出3球或以上，首選中位數2.5球嘅入球大。（周日凌晨2時45分開賽）

波蘭今屆歐國聯2戰1勝1負，其中作客以3比2擊敗蘇格蘭，羅拔利雲度夫斯基射入1球及1次助攻，呢位36歲前鋒腳風非常順，近2次為巴塞隆拿上陣，合共轟入5球，重拾巔峰狀態，肯定為葡萄牙防線構成重大威脅。此外，波蘭上場歐國聯作客不敵克羅地亞，為搶分爭出線，相信今場會採取主動，力爭擊敗對手。

至於葡萄牙就2戰2勝，無獨有偶同樣以2比1分別贏克羅地亞、蘇格蘭，39歲巨星C朗連續2場有波入，可見佢寶刀未老。事實上，C朗希望參加2026年世盃，但由於有唔少輿論認為佢應該「退位讓賢」，所以佢更加要把握踢國際賽機會，盡量入多幾球，證明自己仍然屬於國家隊不可缺少一員。包括球會及國家隊賽事，C朗近11次上陣，當中10次有波入，實在銳不可當，今場隨時又有「士哥」。

加上葡萄牙仲有貝拿度施華、迪亞高祖達等鋒線猛將，要攻入波蘭大門，並唔困難，考慮到客勝太熱冇肉食，捧入球大更划算。

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