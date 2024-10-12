賽馬會菁英盃　冠忠南區九龍城乘勝追擊

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「賽馬會菁英盃」周六（12日）開鑼，尾場青衣運動場上演B組「地區打吡」，冠忠南區硬撼近況不俗的九龍城。南區今場起用3名U22球員，包括門將顏翱天、趙聡悟、容昊，派出宋柱浩及新加盟的黃浩然鎮守中路，基哥利和李小恆負責攻堅；九龍城今場改由陸平中把關，嚴啟倬、馬阡皓、徐竟柔、歐陽浩銘4名U22球員擔正，韋利安鎮守後防，派出卡朗、李根好在前線攻堅。

冠忠南區正選：

31 顏翱天 [GK]

2 陳潤潼

6 基斯 [C]

8 李嘉耀

9 基哥利

10 亞哥斯達

14 宋柱浩

17 李小恆

19 趙聡悟

21 黃浩然

23 容昊

九龍城正選：

19 陸平中 [GK]

3 韋利安

5 迪高 [C]

8 邵昀俊

18 李根好

20 嚴啟倬

24 曾家進

26 馬阡皓

27 卡朗

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 [GK]

4 川瀬浩太

11 佐佐木周

15 黎格爾

16 翟廷峯

18 艾華

20 游卓峰

26 陳凱柏

27 莊晉

28 張國鋒

90 積遜

九龍城後備：

63 李瀚灝[GK]

88袁皓俊 [GK]

2 余沛康

6 鄭進泓

7 艾里安

10 林學曦

11 袁世傑

23 何瀧浩

25 許嘉樂

28 謝嘉駿

30 尼天奴

33 域陀

「賽馬會菁英盃」周六（12日）開鑼，首日安排兩場B組激鬥，頭場上季首奪賽事冠軍的標準流浪，於旺角大球場迎戰理文（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場青衣運動場上演「地區打吡」，冠忠南區硬撼近況不俗的九龍城（on.cc東網周六晚6時按次收費直播），兩場搶分騷火花十足！

南區上場擊敗均業北區，聯賽打開勝利之門，周六轉戰「賽馬會菁英盃」，雖有伍瑋謙及史提芬彭利拿代表「大港腳」缺陣，但主教練楊正光有信心其他球員能頂替兩人空缺：「今季球隊陣容深度唔錯，另一門將Sky（顏翱天）實力有番咁上下，而Sohgo（趙聡悟）外借加盟後亦幫到手，值得委以重任。」陣容方面，雖然艾華再度因傷缺陣，但好消息是亞哥斯達刑滿復出，李小恆已獲發特區護照，令人腳調動有更多變化。

陳潤潼：對手有進步唔易啃

右閘陳潤潼指出，球隊雖曾於「高級組銀牌」擊敗九龍城，惟他認為對手近期表現愈見進步，加上部分賽事適齡球員已站穩正選，形容今仗「唔易啃」：「何瀧浩同嚴啟倬兩位U22球員，喺聯賽踢開正選上晒力，加上李根好同韋利安帶得起隊波，佢哋實力比啱啱開季時好好多。」

九龍城近期成績有顯著改善，聯賽錄得兩連勝，主教練陳銘剛認為目前隊內士氣良好，盼乘勝追擊：「球隊近排幾順，有信心可以同任何對手咬到最後，要保持住呢股氣勢踢場好波，畀球迷睇到我哋嘅進步。」「剛sir」呼籲隊中小將把握機會累積經驗，為聯賽做好準備。

徐竟柔盼嚴防基哥利佐佐木周

徐竟柔（Isaac）表示九龍城作為新升班球隊，目前成績已有所交代，期望盃賽能走得更遠：「『阿濤』（曾錦濤）開季前講過，想喺盃賽有啲成績，『菁英盃』係我哋其中一個好重視嘅賽事，希望打入淘汰賽，甚至衝擊冠軍。」談到今場對手，Isaac形容基哥利及佐佐木周等人能力不俗，會與隊友互相補位，嚴防對手突擊。