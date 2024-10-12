主帥巴貝利賽前辭任　李輝立：大家配合唔到

衞冕的標準流浪周六（12日）在旺角大球場，出戰「賽馬會菁英盃」B組首場分組賽，最終以1球不敵理文。當中巴貝利賽前更宣布辭任主教練一職，總幹事李輝立（Philip）接受傳媒訪問，指本身對事件並不知情，但估計其辭任原因，是認為球隊未能配合自己要求。

今季第3度擔任標準流浪主教練的巴貝利，在今場對理文賽前，突然在個人社交平台宣布離任，賽後總幹事李輝立表示本身毫不知情：「其實佢事前冇透露，係兩日前話自己病，對上兩日都冇嚟練波。咁我哋唔會話叫佢畀醫生紙，大家咁好朋友。」提到其接任人，Philip卻稱現階段未有人選：「好難揾教練頂替，因為未必配合到我哋助教，好似大家啱唔啱傾呢？」

除此之外，Philip又估計巴貝利離職原因，最主要是覺得球隊與他的想法並不一致：「據我所知，巴貝利離職係因為要求嘅嘢，我哋好多畀唔到。好似佢要揾最好嘅前鋒，想去爭標，但球隊金錢有限，同埋我哋想培訓新人，可能揾嘅人唔合口味。當然佢有自己諗法，不過大家配合唔到，最後可能佢唔開心所以走。」