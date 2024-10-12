丹麥遇強敵先求穩　西班牙傷兵困擾吼半和

歐國聯A4組大戰，西班牙主場硬撼丹麥。「狂牛兵團」傷兵滿營，連「魔翼」之一尼高拉斯威廉斯亦不適退隊，自折一翼下威力點都減半，面對防守穩健嘅丹麥，初段未必佔到先機，寧捧半場和。（周日凌晨2時45分開賽）

西班牙繼上年奪得歐國聯後，今年接連稱霸歐國盃同奧運，風頭一時無兩。呢支「狂牛兵團」與以往傳控打法最大分別，就係多咗一對「魔翼」──尼高拉斯威廉斯及拉明耶馬，令進攻更加直接明快，因此呢對「魔翼」會得到各隊重點「招呼」。

好衰唔衰，西班牙今次賽期前有多名球員因傷退隊，除咗費倫托利斯同重創嘅丹尼爾卡華積外，之前補選入伍嘅拜恩基爾亦告傷退，而最大鑊係「魔翼」之一尼高拉斯威廉斯，因身體不適而退出今次國際賽期，連同本身受傷落選嘅費明盧比斯、洛迪卡斯簡迪、丹尼爾奧莫等，主帥富安迪都咪話唔頭痕。

另邊廂，丹麥經歷今夏歐國盃16強出局後，主帥賀文特辭職，依家由克魯迪臣暫掌帥印，頭2輪歐國聯均以2比0擊敗瑞士及塞爾維亞，算係叫做交到貨。但要留意，海倫、多爾貝治、尤素夫保臣等前鋒，開季表現麻麻，今遇強敵西班牙，一定會先做好防守再博偷雞。加上西班牙近6場有4次開半場和，包括歐國聯首輪與塞爾維亞互交白卷，踢法咁慢熱，初段未必攻得入丹麥，半場和不妨再追。

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