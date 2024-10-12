乒乓亞錦賽　杜凱琹險勝晉女單8強

亞洲乒乓球錦標賽女單16強，香港一姐杜凱琹局數3：2險勝中華台北的李昱諄，晉級8強。男單亦有港將陳顥樺險勝中華台北的高承睿，打進16強。

世界排名48的香港一姐杜凱琹於16強面對排名低31位、26歲的李昱諄，先取一局11：7下，連續兩局以6：11告負，幸能及時調整，以11：3、13：11拿下之後兩局，以局數3：2險勝晉級。另一香港女將吳詠琳則以3：11、7：11、11：8、8：11不敵世界排名高踞第6的中國球手陳幸同。

男單方面，香港的黃鎮廷以1：11、6：11及5：11不敵中國的林詩棟，另外林兆恒亦以1：11、2：11、6：11不敵中國的王楚欽，雙雙32強止步。另一港將陳顥樺以11：9、4：11、6：11、11：9、11：5，局數3：2險勝中華台北選手高承睿，晉級16強。陳顥樺亦與黃鎮廷出戰男雙項目，惜在8強以局數2：3不敵南韓組合林鐘勳／安宰賢。

至於其他焦點，中國男單世界排名第5的梁靖崑意外以局數0：3（3局比分為13：15、9：11及13：15）不敵伊朗一哥Noshad Alamiyan，32強止步。