賽馬會菁英盃　冠忠南區4蛋贈九龍城

「賽馬會菁英盃」周六（12日）開鑼，尾場青衣運動場上演B組「地區打吡」，由冠忠南區硬撼九龍城。最終南區憑基哥利梅開二度及積遜、游卓峰各建一功，以4比0擊敗九龍城。

南區今場起用3名U22球員，包括門將顏翱天、趙聡悟、容昊，派出宋柱浩及新加盟的黃浩然鎮守中路，基哥利和李小恆負責攻堅；九龍城今場改由陸平中把關，嚴啟倬、馬阡皓、徐竟柔、歐陽浩銘4名U22球員擔正，韋利安鎮守後防，派出卡朗、李根好在前線攻堅。

上半場初段，由南區主導局勢，開賽10分鐘，基哥利接應亞哥斯達傳球，於禁區外左腳射入破網，為南區率先打開紀錄。20分鐘，李嘉耀單刀起腳射門，但位置太正中，未能考驗門將陸平中。23分鐘，亞哥斯達右路傳予基哥利射門，皮球被陸平中沒收。35分鐘，基哥利右路禁區射門，陸平中橫身擋出。38分鐘，李小恆左路傳予亞哥斯達，後者中路右腳直射，可惜中楣。41分鐘，黃浩然左路起腳，再被陸平中正面拍出。上半場南區暫時以1球領先九龍城返回更衣室。

下半場南區攻勢依然凌厲，61分鐘，基哥利接應容昊的傳送，禁區內輕鬆射入，為南區拉開比數至2比0。69分鐘，九龍城嘗試反擊，尼天奴直傳予卡朗，卡朗右路起腳，可惜未能命中目標。70分鐘，九龍城再度失守，後備入替的積遜接應基哥利的傳球窩利射入，將領先優勢擴大至3球。74分鐘，基哥利避開對方的攔截，左路射門，但僅射中網側。補時階段，南區再有進帳，游卓峰在佐佐木周的助攻下勁射破網。最後冠忠南區以4比0擊敗九龍城，全取三分。

南區主教練楊正光賽後讚揚一眾U22球員的表現，表示自己相當欣慰：「今場見到游卓峰職業生涯第一個入波，好戥佢高興。今日可以保持住領先優勢，同時每位U22球員都發揮到應有表現，我好欣慰，希望班年青球員要不停裝備自己，當有機會嘅時候就好好把握。」