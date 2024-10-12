賽馬會菁英盃　大埔「主場」激鬥東方

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周日（13日）「賽馬會菁英盃」另一場A組賽事，則由大埔於大埔運動場火併東方。兩軍今季暫時同樣在聯賽未嘗一敗，表現相當對辦。不過由於正值國際賽期，雙方各有多名主力缺陣，且看其餘球員能否繼續在攻守交出水準，助球隊搶下小組首勝。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

上周聯賽輪空的大埔，足足有兩星期時間休息，去迎接今場「菁英盃」分組賽，主教練李志堅強調球隊會力爭在首戰打響頭炮：「今年同組對手好強，有傑志、東方。但同時我哋嘅U22球員多咗選擇，整體戰力應該比往年好，首要目標係爭取出線，今場唔會留力。」

不過，「堅Sir」坦言東方擁有不少具質素年青球員，實力不容忽視，又特別點名翼鋒馬希偉：「對手適齡球員冇咗吳宇㬢，咁肯定對我哋有少少著數。不過其他年輕球員都幾唔錯，包括馬希偉，佢依兩年好多機會踢，已經攞到個信心，同證明咗自己能力。」陣容方面，謝家榮、陳肇鈞和尼高拉斯3名港腳將會缺陣，惟杜國榆能夠刑滿復出。

至於東方，葉鴻輝、余在言、吳宇曦、亞歷斯祖及高素巴耶夫出戰國際賽，費利浦薩和巴杜姆則有傷在身，未能候命，主教練盧比度（Chino）承認今仗困難重重：「大埔成兩個禮拜冇比賽，今場一定會派多啲主力出嚟踢，維持狀態，而我哋有唔少球員缺陣，正好趁呢個機會試吓班仔，希望大家盡力踢好佢，證明自己有能力喺職業賽場立足。」

翼鋒黃皓雋（Anson）就強調在多名主力缺陣下，其餘球員會承擔更多責任，盼望發揮應有水準，為球隊爭取入球：「今季嘅落場機會暫時比前兩季少，所以當機會嚟到之後，唔使諗咁多，盡力踢就可以，希望幫大家組織多啲攻勢，令隊友盡情數胡，有分落袋。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：1.戴廷匡

後衞：22.宏愷志 33.加比爾 14.馬高斯山度士 23.李樂謙

中場：4.馮冠鳴 77.比迪高 6.羅振庭

前鋒：7.馬卡雷拿 9.盧卡斯 18.伊高沙托尼

東方

門將：40.鍾凱文

後衞：2.賀爾 27.馬高斯 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：23.馬希偉 32.林衍廷 16.梁振邦

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 44.柏拔