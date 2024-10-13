C朗入波率葡萄牙挫波蘭　再寫神級世界紀錄

周日(13日)凌晨歐國聯A1組賽事，39歲球星C朗拿度繼續創造歷史，佢連續第3場歐國聯入波，帶領葡萄牙作客3比1擊敗波蘭，喺小組3戰全勝穩佔榜首。C朗除繼續刷新保持嘅入球紀錄外，今仗仲追平埋西班牙球星沙治奧拉莫斯，成為國際賽史上贏波最多球員。

喺夏天歐國盃食白果嘅C朗，繼續擔任葡萄牙領軍人物，開波冇耐已有一次窩利抽射中楣。貝拿度施華26分鐘為葡萄牙打破僵局，11分鐘後拉菲爾利亞奧個人表演射門中柱，C朗及時補中拉開到2比0。波蘭下半場由施連斯基追番1粒，但碧拿歷克完場前擺烏龍，令葡萄牙贏3比1。

C朗依家每個入波都改寫緊歷史，包括國際賽史上最高入球紀錄增加至133球，亦係佢職業生涯第906球，繼續向1,000球目標邁進。另外，今場係C朗歷來第131場國際賽勝仗，追平西班牙中堅沙治奧拉莫斯嘅世界紀錄，當中有100場係正式比賽(非友賽)，更屬史上第1人。

人氣爆燈嘅C朗仍然係狂迷追捧目標，今場葡萄牙贏到2比0後，有球迷硬闖球場中間去搵C朗Selfie，勢估唔到C朗唔單止唔抗拒，更伸手示意球場保安「等一等」，畀佢同球迷影埋相先至「捉人」，難怪一直深受球迷愛戴。