賽馬會菁英盃　均業北區挫港會奪今季首勝

「賽馬會菁英盃」周日（13日）上演兩場A組賽事，其中港會在斧山道運動場與均業北區正面交鋒。北區憑舒拉普梅開二度，加上簡嘉亨有1球進帳，以3比1擊敗一度由林智豐追成較接近紀錄的港會，奪得今季各項賽事首場勝利。

港會派出艾斯亨利把關，比提及域陀列比奧鎮守中路，薩拉沙聯同陳浩嘉控制中場，新加盟的前深水埗門將李溢晉先列後備；至於北區，3名U22球員為張桂華、吳栢希及黃靖然，肯迪、何振廷和劉君正組成中場鐵三角，支援舒拉普攻堅。

開賽僅5分鐘，北區就先開紀錄，波比放出長傳，助攻舒拉普單刀射成1比0。19分鐘，基拿美中圈搶到皮球後長驅直進，推至禁區頂勁射高出。戰至42分鐘，港會有黎皚韜傷出，由積施利入替，北區領先1比0完半場，

港會換邊後立即以史加利入替陳灝，加強攻力。50分鐘，肯迪開出角球，簡嘉亨把握港會解圍不遠，起腳越楣而過。61分鐘，北區罰球攻勢，古杜拉送出直線，簡嘉亨傳中，但何振廷撞射高出。北區到65分鐘擴大比數，簡嘉亨左路傳中，竟直接「笠死」艾斯亨利成2比0。隨後港會傾力反撲，70分鐘，史加利把握劉君正中圈解圍不慎踢後，搶贏黃靖然再扣過基拿美後傳中，助攻林智豐門前射成1比2。但7分鐘後，古杜拉開出罰球，舒拉普頂成3比1。81分鐘，何振廷送出直線，後備入替的黃偉國門前射斜，無阻北區贏3比1完場，取得今季各項賽事首勝。