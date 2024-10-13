實驗失敗唔敢再亂嚟　英格蘭歎慢板博半和

歐國聯B2組焦點戰，英格蘭作客硬撼芬蘭。英格蘭上場試玩「打機陣」失敗，預計主帥卡斯利唔敢再亂嚟，而且佢哋習慣歎慢板，造訪死守嘅芬蘭，初段未必咬得入，半場和值得捧場。（周一凌晨零時開賽）

英格蘭看守領隊卡斯利有心坐正，眼見前任修夫基「悶蛋足球」為人詬病，上場鬥希臘喺隊長哈利卡尼倦勤下，正選派出3個「10號仔」祖迪比寧咸、菲爾科頓同高爾彭馬，連同兩翼布卡約沙卡及安東尼哥頓，睇落進攻好似幾強。不過比賽唔係打機咁撳個掣就得，呢個強攻陣踢到不知所謂，最終輸1比2，亦係英軍史上首度輸畀希臘，佢哋全場12次射門只有2次中龍咁大把，3個「10號仔」各自為戰冇火花，仲有布卡約沙卡傷出，真係屋漏偏逢連夜雨。

難怪卡斯利賽後坦承呢次實驗未如理想，亦明白「修哥」點解大踢悶波，雖然坐正機會渺茫，但好好醜醜佢都想帶英格蘭升番上A組，英軍依家3戰2勝1負得6分，落後榜首希臘3分，今場作客芬蘭，相信佢唔敢再做實驗，悶悶地贏波攞3分就算喇。睇番「三獅兵團」近6場有5次半場打和，慣咗歎慢板睇定先食。

另邊廂，芬蘭確係好渣，頭3輪輸晒入得1粒，依家仲用緊曾喺英超搵食嘅老將迪姆普基攻堅，就知佢哋乜嘢料，幸好有利華古遜門神哈迪基鎮守防線，今場都係老老實實玩死守，只求輸少當贏，佢哋上月造訪「三獅兵團」雖淨吞兩蛋，但半場都頂得住「窿窿」返更衣室，半場和好路。

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