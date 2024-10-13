中國海岸帆船賽　6組冠軍誕生

由香港遊艇會主辦的「Volvo中國海岸帆船賽」周日（13日）圓滿結束，6組賽事冠軍順利誕生。

賽事於10月11日起一連三日假南丫島東南海域舉行，以順風和逆風繞泡賽及島嶼賽考驗一眾參賽船隊。今年賽事有31艘龍骨船，分成「IRC」及「PHS」兩大組別，而「IRC」組別下再分為IRC 競賽0組、2組、 3組、IRC 高級休閒組及IRC Cape 31 組參賽。因此，整個「Volvo 中國海岸帆船賽」的參賽隊伍共分為六組參賽。

周日（13日）上演最後一個比賽日，賽事管理團隊今早在南丫島對開賽區記錄到平均風速 15海浬 節的東北風（陣風高達 20 海浬）。所有IRC競賽組別及以PHS組別先進行一場順逆風繞泡賽，接著以一場長度介乎9至11海浬的島嶼賽作結，各帆船繞經蒲台島和宋崗島或螺洲，然後在赤柱對開衝線，為中國海岸帆船賽劃上完美句號。

各組賽事冠軍如下：

IRC Racer 0 組：Rampage 88 (HKG2548)

IRC Racer 2 組：Witchcraft (HKG2552)

IRC Racer 3 組：Admiralty Harbour Whiskey Jack (HKG2102)

IRC 高級休閒組： Fenice (HKG2634)

IRC Cape 31 組：Rampage38 (HKG2708)

「PHS」組：DBX2 (HKG2555)