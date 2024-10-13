巴西總統發火　呼籲棄用海外國腳

巴西近年國際賽成績欠佳，效力歐洲大球會嘅國腳表現令人失望，巴西總統盧拉都睇唔過眼，認為雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯等外流球員，都唔係星級人物，國家隊應該盡量避免徵召「海外兵團」，並以巴甲球員為主力。

巴西近7場世界盃外圍賽僅2勝1和4負，排南美洲區第4位，上場靠2位效力巴甲球隊保地花高嘅前鋒伊高捷西斯、路爾斯軒歷基各入1球，先至驚險以2比1反勝智利，皇馬前鋒洛迪高高斯表現備受批評，雲尼斯奧斯祖利亞因傷冇入選。

盧拉非常不滿「森巴兵團」表現，接受傳媒訪問時透露，已經聯絡巴西足總會長艾拿度洛迪古斯，建議對方重用巴甲本土球員：「效力海外球會嘅球員，實力唔見得好過本土球員，其實巴西本土有好多優秀球員，應該畀多啲機會佢哋。」盧拉仲話「海外兵團」好多國腳只屬於年輕球員，並非真正球星，同羅馬里奧等名宿，唔可以相提並論。

巴西今次23人大軍名單，只有7位球員效力巴甲球隊，上場對智利，僅1位土炮伊高捷西斯擔任正選，總統盧拉開聲後，巴西嚟緊周三(16日)早上世盃外主場對秘魯，領隊杜利華祖利亞應該知點做啦。