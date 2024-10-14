英格蘭輕取芬蘭　「大贏家」阿諾特金球贏賭局

周三(14日)凌晨歐國聯B2組賽事，上場意外輸波嘅英格蘭重響勝鼓，作客3比1輕取芬蘭。客串左閘嘅阿歷山大阿諾特表現依然搶鏡，轟入精彩罰球做英雄之外，仲贏埋同基亞利殊嘅「賭局」！英格蘭自歐國盃後，3場勝仗都由阿諾特獲選最佳球員，後修夫基年代終獲「解放」。

英格蘭有哈利卡尼復出，看守領隊卡斯利擺番個正常4-2-3-1陣式，基亞利殊18分鐘就先開紀錄；客隊之後一直控制戰局，但要到74分鐘先拉開比數，阿諾特25碼外罰球彎過人牆直飛死角；迪格蘭賴斯84分鐘射成3比0，芬蘭完場前破蛋無補於事，英格蘭最終贏3比1。

自修夫基喺歐國盃後離任，阿諾特近4場歐國聯全部正選，踢過右閘、中場同左閘，而作為「內收型」左閘，佢今場有多達130次觸球、95次成功傳球以及10次進攻三區傳送，獲選為今場最佳球員實至名歸。值得留意係，英格蘭今屆3場歐國聯勝仗，阿諾特每場都係全場最佳球員。

阿諾特奠定國家隊核心位置，今仗仲贏埋隊友基亞利殊嘅賭局，原來喺阿諾特主射罰球前，基亞利殊同佢打賭呢球可唔可以直射入網，賭注係500鎊，基亞利殊賽後表示：「我嗰陣其實係講下笑，點知佢一下就抽入，依家我爭佢500鎊，我諗佢好快會追數！」