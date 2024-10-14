林詩棟輸埋男單金牌　中國乒隊亞錦賽52年來最差

在哈薩克舉行的乒乓球亞錦賽周日(13日)落幕，中國隊在煞科日再遇重創，近期連掃幾個WTT冠軍的新星林詩棟，在男單決賽以1比3不敵日本名將張本智和，令中國隊24年來首次失掉亞洲冠軍；而中國隊今屆在7個單項僅贏得兩個，寫下52年來於亞錦賽上最差戰績。

剛於上周贏乒壇傳奇馬龍而奪得中國大滿貫冠軍的林詩楝，今屆亞錦賽身兼四個項目，他殺入男單決賽成為中國隊的最後奪金希望，但面對日本的張本智和受到克制，過往他們曾交手三次，張本智和贏了兩次，而今仗張本智和明顯比林詩楝更積極，主動變線，最終粉碎了林詩楝的好夢，並為日本時隔50年後再奪亞洲男單冠軍。

男單一直是備受關注的項目，一向稱霸世界的中國隊，自2000年多哈亞錦賽以來，首次失去了男單冠軍，當年馬琳及王勵勤僅獲季席，中華台北的蔣澎龍奪冠，南韓的金澤洙獲亞。

長期統治乒壇的中國隊，今屆亞錦賽屢受挫敗，首先由「世一」孫穎莎領軍的女團，大熱倒灶負於日本，造就日本時隔50年後再次成為亞洲冠軍，繼而在女單、女雙、男雙及今日的男單都丟去冠軍，中國隊今屆出戰7個項目，僅贏得男團及混雙，以2金2銀1銅的成績收官，遭到52年來參加亞錦賽最差戰績，此前這個最差紀錄是1972年首次參賽時的2金2銀6銅。

至於女單方面，張本智和的妹妹張本美和則以1比3不敵北韓的金琴英，獲得銀牌。