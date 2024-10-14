粉碎祖高域好夢　仙拿上海封王奪今年第7冠

意大利「世一」仙拿周日（13日）在上海大師賽首度封王，迎來今年第7冠及生涯第17冠，並粉碎了塞爾維亞球王祖高域爭取生涯第100冠的好夢。

已鎖定「年終一哥」的仙拿在上海大師賽男單決賽，以直落兩盤7比6(7比4)、6比3擊敗現世界排名第4的祖高域，這也是他們近5次交手的第4勝。這一戰吸引了已退役的瑞士傳奇費達拿及西班牙小天王艾卡華斯成為坐上客，一睹兩代球王的比試。仙拿賽後坦言:「這是一場非常接近的比賽，與祖高域比賽是其中一個非常接近的挑戰，我很開心能樂在其中。」仙拿成為今季ATP首位贏得65勝的球員，並且以生涯17冠，輕微力壓好友兼對手的艾卡華斯（16冠）。

37歲的祖高域今次在上海力爭第5度奪冠，並期望可以贏得生涯第100冠，可惜差最後一步：「很欣慰可以重來上海，過去在中國令我生涯有很多的成功，五年來首次到來，真的很開心。我都希望能打出漂亮網球，並且要恭賀仙拿，他表現相當好，又強又快，今年有難以置信的一年，你是值得擁有。」

他賽後亦有提到費達拿：「很開心費達拿在這裡，但我不太習慣他坐在觀眾席，希望你能來到球場內跟我們一起，這是我首次在你面前比賽，真是有點壓力，但很好，多謝你到來。」