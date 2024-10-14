男拔學界籃球激戰挫英華　陳偉邦膺MVP

首屆「NGU學界籃球邀請賽2024」圓滿結束，兩支學界傳統班霸英華書院及拔萃男書院於決賽交鋒，男拔在3人得分上雙情況下，以76：52報捷，捧走冠軍。男拔隊長陳偉邦表現搶鏡，個人獨取13分，加上出色防守表現，膺得賽事最有價值球員獎項。

男拔於4強時力挫喇沙書院而殺入決賽。決賽由黃浩霆快攻得手揭開序幕，男拔於賽事早段便加强防守壓力，導致英華頻繁出現失誤。英華雖憑蔡浩東多次切入及組織攻勢獲得不少機會，但仍處於下風，男拔首節以19：10領先。第二節初段，英華手風一度回穩，但男拔攻勢依然凌厲，以快攻及外投得分。男拔憑陳偉邦及鄭珀麟各轟入兩記三分球擴大比數。英華於第二節尾段有盧銘謙打入士氣波進算加罰，可惜在完半場前，盧銘謙追截快攻時落地不慎右邊膝頭受傷，半場完男拔將比數拉開至49：28。

下半場開始，英華集中攻擊男拔籃下顔色地帶，龍鑫低位進攻得手後，蔡浩東亦把握好切入得分，一度收窄落後分差。但英華的前場防守未能持之有效，男拔適應防守後，再次找回進攻效率。男拔黃浩霆抵住二人防守壓力切入上籃得手後，隊友鄭珀麟亦在緊接著攻勢命中個人本場第3記三分球。最終拔萃男書院在三人得分上雙情況下，以76：52擊敗英華，獲得賽事冠軍。