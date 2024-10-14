【歐國聯】地頭出擊　意軍半大有「以」思

歐國聯A2組，榜首意大利主場對以色列，雙方上月喺中立場交鋒，意大利贏2比1，今仗有地利優勢，相信會踢到更加進取。至於以色列3戰全敗，但都可以破蛋，即使作客都係唔會縮，1.5球嘅半場大值追。（周二凌晨2時45分開賽）

意大利今屆歐國聯有出色表現，首兩場分別以3比1擊敗勁旅法國，跟住贏以色列2比1，上場對比利時，一度領先2球，但由於中場羅倫素柏歷堅尼踢到40分鐘攞紅牌被逐，踢少1人情況下被逼和2比2，的確有啲唔抵。呢支「藍衣兵團」谷埋一肚氣，今仗正好發洩喺弱隊以色列身上，應該會強攻對手，力爭大勝省番靚招牌。

以色列由上屆B組級別升上今屆A組級別，明顯力有不逮，3戰全敗兼合共失9球，包括上場以1比4大敗於法國腳下，預料好大機會「降班」。既然以色列已經冇嘢好輸，餘下3場可以放開懷抱，享受快樂進攻足球。事實上，以色列具備不俗反擊能力，上場對法國，即使全場只有1次射門，都入到波。睇埋往績，佢哋近6場賽事，有5場半場總入球開2球或以上，相信就算今場再輸，亦應該有力破蛋，捧1.5球嘅半場大啱數。

更多賠率：