吳安儀出席集氣派對 桌總透露明年辦世界排名賽

桌球港將今季在國際賽事頻傳喜訊，短短9個月由亞洲揚威至世界舞台，桌總周一(14日)特別請來一眾球員相聚，慶祝豐收成果，主席羅永聰更透露明年3月初將首辦男子職業排名賽，世界Top32將來爭鬥，面對桌球運動的未來，面臨被體院踢出Ａ級精英項目進入最後倒數，羅主席直言「此刻已無嘢可做」，仍期望政府及有關機構對本地運動項目改制，以讓桌球運動員可以往後更安心為港爭取佳績。

「四眼Cue后」吳安儀與美式球員卡比多羅比等多位今年為港獲獎的球員都有出席這個「集氣大會」，今季至今短短9個月共獲超過20項賽，羅永聰在活動上透露世界桌球巡迴賽（WST)想再來香港舉行比賽，基本上是明年3月初舉行香港世界桌球格蘭披治大獎賽，很大機會在啟德體育園可容一萬觀眾的室內場館舉行，這是香港首次舉辦桌球世界排名計分賽，而這次比賽會由內地主辦機構做主，將簽訂三年合約，賽事邀請世界前32位的球手爭逐，即港人最愛的奧蘇里雲及卓林普等都有機來港參加，總獎金逾70萬鎊，冠軍球員可獨得15至20萬鎊，但詳情有待WST公布。

至於由2月的阿爾巴尼亞公開賽開始，繼而在英國女子公開賽、美國女子公開賽再到IBSF世界盃及IBSF世界6個紅球錦標賽奪標，早前在澳洲女子公開賽亦闖入決賽，獲亞而回，今日有出席桌總慶祝派對的吳安儀表示:「經過近幾站比賽後，覺得自己在思想調整上有提升，反而比賽密可以保持到狀態。」未來最大目標都是想力爭再戰男子職業賽，期望透過世界排名及世錦賽可爭來季資格。

安儀今日即參加香港公開賽，下月初將再踏征途參加世界業餘錦標賽及英國女子排名賽，以結束今季所有賽事。

對於桌球項目去年獲「續命」兩年，以延續體院A級精英項目資格，但限期將至2025年3月底，換言之，即目前已踏入最後半年的倒數，中國香港桌球總會主席羅永聰表示：「我們的運動員已做到他們所做的，坦白講以成績計算，我們今年在體院A級攞爆分，但只欠非為亞運及奧運項目這個規定，這刻只是等待政府會否有所改制。」