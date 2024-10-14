【歐國聯】副選鬥宿敵　德國Plan B大作戰

今晚歐國聯A3組上演宿敵對決，由德國主場火併荷蘭。德國今次焗用「Plan B」鋒線，好彩以丹尼斯烏達夫為首嘅後備撻着晒，荷蘭則有鐵衞華基爾雲迪積克坐波監，索性以攻代守實多波入，3.5球入球大乃不二之選。（周二凌晨2時45分開賽）

德國今次國際賽鋒線係重災區，夏維斯、富克洛、穆斯亞拿等主力因傷未獲徵召，進攻4人組剩番科利安華迪斯有入選。主帥拿高斯文惟有「廖化作先鋒」，丹尼斯烏達夫、獲重召嘅基拿比及「高齡新丁」基連甸斯特臨危受命，而佢哋亦都交足貨，上場作客波斯尼亞，丹尼斯烏達夫個人獨建兩功，協助球隊贏2比1，3輪錄2勝1和排A3組榜首。

丹尼斯烏達夫近2場歐國聯入3粒兼交出1次助攻，其實佢只係代表德軍打咗5場波，作為「R1」稱職有餘，令人諗起1996年歐國盃奪冠功臣、同樣大器晚成嘅後備殺手比亞荷夫，而比佢仲大1歲、首次代表德軍上陣嘅基連甸斯特，賽後獲拿高Sir大讚發揮到支點作用，查實兩人同基拿比亦各食一鋪詐胡，如果唔係點只贏1粒。

另邊廂，荷蘭上場作客不但只能逼和匈牙利1比1失分，中堅華基爾雲迪積克（VVD）更加情緒失控，3分鐘內連拎2張黃牌，搞到兩黃變一紅被逐，今仗要坐波監，冇咗呢位隊長坐鎮，或要焗用馬菲斯迪歷特，令防線更加唔穩陣。幸好前線仍有加普、沙維西蒙斯同約舒亞舒克斯助陣，以主帥朗奴高文崇尚進攻嘅風格，隨時以攻代守同德國死過。

正所謂仇人見面分外眼紅，翻查紀錄，唔計熱身賽，雙方近4次正式賽事交手，各得1勝2和1負，合共炮製咗19個入波，全開4球或以上，包括今屆歐國聯首循環激和2比2，今場好大機會再演入球騷。

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