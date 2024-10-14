冇水冇食物冇wifi！尼日利亞大軍被困15小時

尼日利亞原定周三凌晨作客利比亞，進行非洲國家盃外圍賽D組第4輪，不過依家睇嚟踢唔成，因為尼日利亞大軍去到利比亞之後，被迫降落一個廢棄機場，嗰度冇水冇食物冇wifi，球員滯留超過15小時，最後決定拉隊回國，至於場波點安排就之後先算。

據報尼日利亞大軍原定飛去利比亞城市班加西準備比賽，但降落前一小時被通知要改道去240公里外另一個廢棄機場，成班球員抵埗後被困，嗰度冇水冇食物冇wifi，電話冇訊號，球員只可以喺機場大堂搵個位休息，咁嘅狀態冇可能再比賽。

尼日利亞官方表示：「降落前一小時，原定在班加西降落嘅班機突然改道，去咗240公里外另一個地方。」隊長杜斯特伊岡在社交平台留言：「我哋喺一個廢棄機場滯留超過12小時，利比亞政府無故取消我哋班機降落許可，我哋電話冇訊號，冇水冇食物。」

報道指，今次事件據估計係利比亞報復行為，上輪利比亞作客尼日利亞期間，遭到多處刁難，包括檢查行李一小時、交通延誤三小時，隊巴冇冷氣等等，尼日利亞足總否認。

睇番尼日利亞名單，王牌射手域陀奧森漢冇入選，可謂逃過一劫，不過幾位富咸、諾定咸森林同李斯特城球員就唔好彩，咁樣搞一大輪，返到英超仲有冇力比賽呀。