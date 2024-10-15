周二(15日)凌晨歐國聯見證足球童話誕生，意大利喺A2組主場4比1大破以色列，故事主角係後備上陣嘅丹尼爾馬甸尼，佢喺傳奇爸爸保羅馬甸尼觀戰下，實現國家隊首演，令「馬甸尼家族」成為意大利史上，首個祖孫三代齊做國腳嘅家族，光榮歷史橫跨超過半世紀！

意大利憑列迪古12碼入波，半場領先1比0。換邊後冇耐迪羅倫素頂成2比0，以色列66分鐘追番1球，不過大衞法迪斯轉頭又為意大利拉開比數。歷史性一刻出現喺73分鐘，丹尼爾馬甸尼後備上陣，繼爺爺施薩馬甸尼同爸爸保羅馬甸尼後，成為家族第3代意大利國腳，意大利最後由迪羅倫素再入1球埋齋，大勝4比1完場。

爺爺施薩喺2016年過身，爸爸保羅同媽媽Adriana今場都有入場，更有意思嘅係，保羅馬甸尼喺1988年首演嘅場地，正正就係今仗嘅費奴利球場(烏甸尼斯主場)。丹尼爾馬甸尼賽後表示：「感覺非常強烈，好開心為意大利首演，而且得到好嘅結果。榮幸爸爸媽媽有入場見證，返屋企會再同佢哋傾，我將呢場比賽獻畀愛我嘅家人同朋友。」

施薩馬甸尼喺1960年首次代表意大利，退役後亦做過意大利領隊；「第2代」保羅馬甸尼就更加犀利，曾帶領意大利殺入世界盃(1994年)同歐國盃(2000年)決賽，被譽為足球史上最佳後衞之一。丹尼爾馬甸尼喺AC米蘭出身，今個夏天加盟蒙沙，佢上星期先度過23歲生日，仲有大把時間喺國家隊證明自己。