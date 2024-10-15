EASL第一擊！香港東方抵日本作客廣島蜻蜓

香港東方籃球隊今日飛抵日本，預備出戰東亞超級聯賽（EASL）周三（16日）首場作客對陣廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies）賽事，派出由麥洛連、奇勒、陽和及梁嘉顯等猛將組成的扎實陣容應戰，球隊上下盼能旗開得勝，領軍的主教練巴拿莫域亦表示對球隊爭勝有信心。HOY TV 76台及HOY Youtube Live將於周三晚上6時直播該場賽事。

早前宣布加盟的美籍小前鋒奇勒（Cameron Clark）在今場球員名單内，有望為香港東方首度披甲亮相。這名身高2米01、體重98公斤的外援球員，在EASL球迷眼中並不陌生，事實上，奇勒曾於2023年效力菲律賓籃球聯賽（PBA）球隊生力啤酒人（San Miguel Beermen），並在當屆EASL冠軍周分別以35分和25分的全隊最高得分完成比賽，儘管最後未能助球隊晉級，但他鞏固了自己作為聯賽歷史上最佳得分手之一的地位。明天香港東方作客廣島蜻蜓，奇勒或將成為比賽焦點球員之一。

除奇勒外，簽入的4名新兵亦將上陣，包括陽和、張文平、林爵華和曹佑珩。曾於2022年離開南華的陽和，曾效力灣區翼龍及高雄17直播鋼鐵人征戰EASL，如今回歸香港加盟東方，陽和充滿鬥志，盼助球隊在亞洲賽打響名堂，他的表現亦值得拭目以待。此外還有麥洛連、梁嘉顯、蘇利文、張延隆、陳兆榮，以及小將卜聿揚組成今場的11人名單。香港東方的EASL首戰，令人期待。

至於主場出戰的廣島蜻蜓，曾於日本職業籃球聯賽（B.League）2023至24賽季擊敗琉球黃金國王隊（Ryukyu Golden Kings）奪得冠軍，惟這支衞冕之師在今季聯賽中未能延續強勢，在新任主教練朝山正悟（前廣島蜻蜓隊長）帶領下，暫錄0勝4負戰績。今場他們轉戰EASL對陣香港東方，預計將會進一步提升攻防強度力求打破4連敗，而上季B.League總決賽MVP、身穿30號的後衛山崎棱亦會亮相，將為作客的香港東方帶來挑戰。