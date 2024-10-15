惠龍兒傷癒復出　吳松峻回歸助滿貫輕取晉龍WTS

本地男子籃球甲一聯賽周二（15日）假灣仔修頓室內場館上演兩場賽事，頭場由晉龍WTS硬撼滿貫，最終「綠軍」憑惠龍兒和吳松峻兩名大將回歸並交出搶鏡表現，以93：68輕取對手，聯賽首戰「開齋」。至於晉龍WTS則吞下兩連敗。

滿貫中鋒惠龍兒傷癒復出，控衛吳松峻歸隊，搭配蔡再懃、歐陽維江和方誠義擔正。晉龍WTS則由安家仲、羅卓熙、區浩軒、劉嘉榮，以及外援湯馬士組成先發陣容。

甫開賽，滿貫整體攻防更勝一籌，陣地防守亦成功限制晉龍WTS起手，首節領先27：13。次節，急於追分的晉龍WTS早早陷入隊犯麻煩，被滿貫抓住機會領先至20分以上，隨後有湯馬士和安家仲外圍投射得手穩住局面，而再度上陣的羅卓熙挺身而出，串連球隊更連入2記三分球，率隊在尾段一度打出8：0攻勢，第二節完落後36：52。滿貫方誠義半場取得12分，蕭瑋耀轟3記三分、取得11分。

轉邊後，晉龍WTS改用全場盯防加強防守力度，不過滿貫冷靜應對拆解，加上吳松峻、蔡再懃和楊子豐外圍相繼開轟，以70：50領先進入最後一節。晉龍WTS續由湯馬士、羅卓熙和安家仲落場，惟後力不繼未能收復失地，而安家仲力戰至大腿抽筋被替下場，最終由滿貫以93:68輕取勝仗，聯賽首戰告捷。

滿貫今場5人得分上雙，吳松峻交出全隊最高的15分，惠龍兒復出戰貢獻12分10籃板「雙雙」成績，方誠義及蕭瑋耀同樣得12分，至於球隊早前公布的居港外援米勒（Dane Miller Jr.）則未有落場紀錄。晉龍WTS方面，外援湯馬士戰滿全場40分鐘，轟全場最高的28分18籃板，區浩軒和羅卓熙分別有18分和10分進賬。