香港隊　韋斯活領軍首勝！友賽贏柬埔寨3粒

香港男子足球代表隊周二（15日）緊接在主場，出戰10月份第2場國際友誼賽，於香港大球場迎戰柬埔寨，吸引5,289人入場。港隊憑安永佳、艾華頓及祖連奴各建一功，最終以3球輕取對手，這亦是新帥韋斯活正式領軍後的首場勝仗。

上仗作客1球不敵列支敦士登的港隊，今場正選共作出3個調動，史提芬彭利拿、陳肇鈞，以及補選入隊的艾華頓擔正，隊長葉鴻輝續把守最後一關，4人後防為鐘樂安、周緣德、費蘭度和陳晉一。

港隊世界排名比對手高出23位，加上坐擁主場之利，甫開賽即佔據主動，7分鐘余在言罰球直射，門將維歷克飛身撲出。21分鐘出現黃金機會，艾華頓連過數關後，殺入禁區勁射斜出。港隊攻勢浪接浪，29分鐘終於打破僵局，安永佳接應祖連奴傳中側身抽入。35分鐘艾華頓再單刀乖巧笠過出迎門將，半場港隊領先兩球。

易邊後港隊換入顏卓彬、孫銘謙加強活力，但65分鐘差點失守，柬埔寨前鋒突破越位，半單刀被葉鴻輝神勇救出，79分鐘小川雄大的罰球，再次未能射破「阿輝」十指關。港隊之後有尼高拉斯後備入替演地標戰，補時階段祖連奴勁射埋齋，助港隊最終以3球擊敗柬埔寨。