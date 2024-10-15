香港隊　韋斯活賽後獲球迷「耍冧」：鬆一口氣

港隊周二（15日）於香港大球場上演的國際友誼賽迎戰柬埔寨，最後以3比0撃敗對手，這亦是新帥韋斯活正式領軍後的首場勝仗，賽後獲現場球迷「道歉」的韋斯活表示對港隊的表現感到欣慰，並向球迷承諾會繼續全力以赴，盼將勝利延續下去。

首度於主場領軍報捷的韋斯活，與球員代表祖連奴出席賽後記者會，韋斯活大讚一眾港將，形容他們在防守和進攻方面表現出色：「今晚可以帶領班球員贏波，我真係好自豪，同時亦都鬆咗一口氣，因為我知道我哋係可以踢得好。老實講，對手真係唔易對付，柬埔寨嘅進攻方面有好好嘅流暢度，又快又擅長反擊，唔會一成不變，所以我都要求班球員要不停攻守切換。我哋控球數據方面做到450次嘅傳球，係港隊做最多次傳球嘅一次，加埋防守意識上出色，把握到機會入波。我哋會繼續維持呢種足球風格，節奏上踢得快同組織緊湊啲。今場入到波，我相信班球員會更加有信心，我同球員都好享受今場波，希望可以繼續持續落去。」針對外界對戰術及排陣上的質疑，韋斯活解釋說，他選擇某些球員是基於他們對足球的理解和球風，並表示隨著球隊成長，將會調整戰術及陣容安排，強調只要球員表現出色，無論年齡或其他因素，都有機會上場。

韋斯活完場之後與球員走到看台球迷區前喊話，接過大聲公搞笑自嘲「Westwood out」後，承諾會盡全力為球迷帶來更多勝仗，獲現場港隊球迷大喊「Sorry」致歉並高呼其名字，引得韋斯活哈哈大笑，他亦於會上回應此事：「非常多謝大家支持，有班球迷喺現場幫手打氣，一齊撐我哋，相信之後球隊都會變得愈來愈強大，希望球迷會繼續增加，呢個絕對係愉快嘅一晚。」