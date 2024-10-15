托查摩利路斯甲一登場　漢友5分險勝晉裕

托查摩利路斯加盟漢友後的甲一「地標戰」，即取得21分及18個籃板。

曾效力香港東方、兼且膺得ABL東南亞籃球邀請賽最有價值球員的托查摩利路斯，今季重磅轉投甲一球隊漢友，首場聯賽「地標戰」即助球隊旗開得勝。周二晚（15日）假修頓場館出戰對晉裕一役，該位哥倫比亞代表錄得「雙雙」數據，獲全場最高的21分及摘下16個籃板，助漢友以64:59報捷，並為來仗挑戰南華儲備信心籌碼。

30歲的托查摩利路斯屬於全能型進攻球員，食胡位不限於顏色地帶，更多時會在外圍「搵食」，加上本身曾贏過哥倫比亞國內最佳防守球員奬項，故無論攻守均大大提升了漢友的戰力。首節托查摩利路斯已展現不俗遠投技術，三分線外起手命中，加上朱浩雯、溫梓豐及黃銘德連環搶分，打出11:2攻勢佔得先機。漢友憑陣地戰創造得分機會，半場領先34：22。

擁有艾勤的晉裕於第3節後大反撲，「孖零號」蘇志樂手感不俗施展拿手三分彈，艾勤搏得犯規後於罰球線上追分，加上今季升上甲一的年輕球員曾朗謙連環得手，晉裕漸漸追近。比賽後段晉裕再有蘇志樂發飈，史葛伊榮在最後22秒打板射入「大心臟」三分，追成59：60，只有一分的差距，賽事進入倒數階段，晉裕使出犯規戰術，唯艾勤及鄭錦興射入5個罰球，漢友有驚無險地以64:59勝出。

值得一提的是，兩軍於季初銀牌曾相遇，當天晉裕以35分大敗，而今仗即使輸掉比賽，但分數已大大拉近。