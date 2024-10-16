英格蘭新帥落實　杜曹簽約至2026年

連續2屆歐國盃決賽飲恨嘅英格蘭，周三(16日)為挑戰2026世界盃踏出重要一步，英足總同德國名帥杜曹已達成協議，英國各大媒體爆料雙方簽署18個月合約，令杜曹成為「三獅兵團」史上第3位外籍領隊，英格蘭隊長哈利卡尼已率先表示歡迎。

修夫基喺今夏歐國盃後卸任，英格蘭近4場歐國聯都由看守領隊卡斯利領軍，不過英足總另有目標，周二(15日)同杜曹展開會面，唔夠1日就火速傾掂，雙方會簽約至2026年世盃後，年薪為500萬鎊。據報杜曹會等到明年1月先正式上任，意味11月嘅2場歐國聯仍會由卡斯利帶隊。

杜曹係繼瑞典嘅艾歷臣同意大利名帥卡比路後，英格蘭史上第3位外籍教頭，不過英格蘭用外國領隊往績麻麻，艾歷臣領軍踢過3屆國際大賽，就算坐擁碧咸、奧雲、謝拉特等球星，英軍3屆都係8強畢業；卡比路情況更差，2010世盃16強出局，最後更因泰利被褫奪隊長職務，同英足總鬧翻辭職。

51歲嘅杜曹曾執教多蒙特、巴黎聖日耳門、車路士同拜仁慕尼黑等豪門，上季喺拜仁就同英格蘭隊長哈利卡尼合作無間，哈利卡尼亦率先表示歡迎：「未正式官宣前唔應該評論太多，但我好熟悉杜曹，佢絕對係個神奇領隊、非常好嘅人，我諗足總好快會搵我傾。」