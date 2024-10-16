海外兵團踢爭氣波　巴西大勝省靚招牌

周三(16日)早上世界盃外圍賽南美洲區，巴西主場以4比0大勝秘魯，早前遭巴西總統盧拉批評嘅外流球員，今仗大踢爭氣波，效力巴塞隆拿嘅翼鋒拉芬夏比洛尼梅開二度，富咸中場安達斯彭利拿亦射入1球，以行動證明「海外兵團」仍然屬於巴西核心力量。

巴西喺今屆美洲國家盃及世盃外表現欠佳，總統盧拉呼籲國家隊盡量避免徵召「海外兵團」，並以巴甲球員為主力，甚至已聯絡巴西足總會長艾拿度洛迪古斯「做嘢」。不過，巴西主帥杜利華祖利亞懶理盧拉發火，今場11人正選陣容，只有2人效力巴甲球隊，僅比上場對智利多1人。

上半場38分鐘，巴西前鋒伊高捷西斯博到12碼，拉芬夏比洛尼主射入網打開紀錄，換邊後冇耐，曼城翼鋒沙維奧殺入禁區遭對手侵犯，巴西再次獲得12碼，同樣由拉芬夏比洛尼主射入網，個人梅開二度。

戰至71分鐘，後備上陣僅2分鐘嘅安達斯彭利拿半車身凌空射入世界波，拉開紀錄，加上另1位後備上陣球員路爾斯軒歷基都入1球，贈秘魯4蛋，取得世盃外2連勝，總算有起色。

雖然巴西今場4個入波有3球由效力海外球會嘅球員射入，但其實2位效力巴甲球隊保地花高嘅前鋒都作出重要貢獻，其中伊高捷西斯博到12碼及1次助攻，路爾斯軒歷基射入1球及1次助攻，總統盧拉呼籲國家隊畀多啲機會本土球員上陣，的確有道理。