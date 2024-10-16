曼聯沉淪庸帥變箭靶　反坦克兵團翻身大報復

曼聯喺坦哈格領軍之下，出名快、沉得夠快，已淪為球壇「沉船」。「紅魔」喺坦帥帶領下，歐霸盃未開齋，英超亦排喺第14位，更多次打破最差紀錄，加上今夏簽番嚟嘅新兵冇料到，令「坦克」受盡千夫所指、淪為箭靶！反觀一眾「反坦克兵團」離隊後事業大翻身，齊齊摑坦哈格一大巴、報番一「箭」之仇！

反坦先鋒C朗屹立不倒

曼聯傳奇C朗拿度，3年前童話式回歸奧脫福，最終同坦哈格反面離隊，落得崩壞結局。事實上，踢走C朗係坦哈格上任後「確立權威」嘅手段，不過畀球迷嘅觀感就相當之差，C朗離隊前同皮爾斯摩根做嘅專訪，就講明「我唔會尊重坦哈格」，絕對係「反坦」嘅先鋒。

聯賽國際賽都有波入

本來曼聯想年輕化，要擺脫C朗都無可厚非，不過坦哈格之後簽入嘅前鋒都難當大任，韋格賀斯、海倫同今夏簽嘅約舒亞舒克斯，級數同表現都同C朗相差十萬九千里。相反C朗喺沙特聯賽繼續保持極高入球率，喺葡萄牙國家隊亦有斬獲，屹立不倒，佢依家嘅入球能力唔輸畀曼聯任何前鋒。

麥湯升呢拿玻里核心

曼聯青訓出身嘅麥湯米尼，雖然唔係咩超級天才，但多年來實而不華嘅踢法深受球迷愛戴，不過喺坦哈格心目中，佢從來唔喺未來規劃之中，上年被掛牌出售不果後，麥湯米尼「諷刺地」多次入關鍵波打救坦哈格，各項賽事10個入波係佢生涯最高，不過今夏依然難逃一「賣」。

麥湯米尼轉會由干地執教嘅拿玻里後，迅即成為球隊中場核心人物，喺意甲有入波又有助攻，協助拿玻里排喺意甲榜首。又睇番曼聯依家中場情況，卡斯米路表現極速衰退、新簽嘅文路爾烏加迪表現令人失望，依家靠晒32歲嘅基斯甸艾歷臣支撐，風生水起嘅麥湯米尼，用表現證明坦哈格「唔識寶」。

綠木轉戰法甲大放異彩

因捲入家暴官非被曼聯「放逐」，格連活特上季外借基達菲獲重生，依家只有23歲嘅佢，今夏轉會法甲勁旅馬賽更加大放異彩，成為迪薩比戰術嘅進攻核心，7場聯賽已入5球，排喺法甲射手榜次席，唔少「魔迷」都慨嘆愛隊錯失一位未來巨星。

曼聯賣走格連活特係「為勢所逼」，「綠木」嘅去留未必係坦哈格有權話事，不過上年同樣被前女友指控家暴嘅安東尼馬菲奧斯，坦帥嘅維護力度就大不同，短暫「放假」1個月後即可以重返球隊比賽，但呢位坦哈格愛將表現持續低迷，完全被格連活特比下去，只怪坦哈格「癡心錯付」。

辛祖用表現報答車仔

查頓辛祖同坦哈格嘅裂痕於2023年開始，「仙魔大戰」辛祖連後備名單都冇，坦哈格公開炮轟辛祖操練有問題，其後辛祖於社交平台反擊，指坦帥搵佢做代罪羔羊。坦哈格堅持要佢道歉，辛祖拒絕後，被禁止入一隊更衣室、訓練場同飯堂，「要出街食飯」，被排擠4個月後先外借返去多蒙特。

結果辛祖協助多蒙特殺入歐聯決賽，雖然最終人工同轉會問題令佢未能留下，但車路士就識貨，以先借後買方式撬走呢名24歲翼鋒。辛祖亦以表現回敬「車仔」領隊馬利斯卡，首度後備上陣就交出助攻，助球隊險勝般尼茅夫，今季上陣4場貢獻3助攻，重現昔日多蒙特嘅光芒。

費特與摩佬重逢如有神助

費特2018年夏天以4,700萬鎊轉會費由薩克達加盟曼聯，但大部分時間表現令人失望，甚至被網民嘲諷為「廢突」。不過，呢位巴西中場上年轉投土耳其球隊費倫巴治後，愈戰愈勇，特別係今季再次同「伯樂」摩連奴合作，表現如有神助，8月作客大勝里澤斯堡5比0，佢上演職業生涯首次「帽子戲法」。

事實上，費特本身進攻能力不俗，但效力曼聯期間，往往安排佢專注防守，導致進退失據，加盟費倫巴治後，球隊主攻型踢法，正好釋放費特嘅潛能，加上「摩佬」非常了解佢嘅能力，發揮自然如魚得水。

迪基亞加盟費倫重拾勇態

迪基亞曾效力曼聯12年，多次拯救球隊，並獲得2022/23球季英超金手套，但卻不獲續約，歸根究底由於領隊坦哈格想要「傳控門將」，堅持簽入奧拿拿，並唔代表迪基亞把關能力差。事實上，迪基亞離隊後，即使超過1年時間冇球會收留，但今季加盟意甲球隊費倫天拿，已重上最佳狀態。

費倫天拿早前聯賽主場擊敗ＡＣ米蘭，迪基亞成為主角，撲出2球12碼之餘，更加策動攻勢，大腳開出罰球造就隊友艾拔古蒙臣射入致勝球，成為意甲一時佳話。迪基亞只係33歲，對於門將仍屬當打年齡，加上經驗豐富，有望再次加盟大球會。

雲迪碧克歐聯納功攞番自信

雲迪碧克2020年由阿積士過檔曼聯，經歷過蘇斯克查、卡域克及蘭歷克麾下，呢名荷蘭兵喺曼聯度過一段低迷日子，不獲重用下曾外借愛華頓及法蘭克福。2022年坦哈格接掌曼聯帥印，雲迪碧克重返「紅魔」，與佢效力阿積士年代嘅恩師重聚，以為會成為子弟兵，點知係一廂情願嘅諗法，坦帥起初都有畀佢後備上陣機會，但之後成為邊緣人。

今夏曼聯要做靚盤數，新股東拉特克利夫要求出售副選球員，雲迪碧克被清洗，基羅納僅以50萬歐元就接收咗佢。雲迪碧克今季為基羅納上陣7次，貢獻咗1個入波及1個助攻，包括歐聯對飛燕諾攻入1粒，亦係佢自2022年5月以嚟首個入波，相信佢已經打番起信心。

沙比薩返德甲持續發光

沙比薩喺2023年從拜仁外借到曼聯，由於佢踢法全面，既可出任中場中路策動進攻，就算打防中或邊路一樣冇問題，加上勤於跑動覆蓋範圍大，因此深受主帥坦哈格器重，短短半季各項賽事打咗18場，並協助「紅魔」勇奪英聯盃冠軍，亦殺入英足盃決賽，可惜輸畀曼城屈居亞軍。

點知坦哈格過橋抽板，拒絕買斷沙比薩，佢最終轉投多蒙特，上季各項賽事上陣40場入6球兼交出9個助攻，助「蜜蜂兵團」殺入歐聯決賽，以及率領奧地利闖入歐國盃16強，曼聯真係走寶。

艾華路費南迪斯人球變搶手貨

艾華路費南迪斯曾經踢過皇馬青年軍，2020年17歲嘅佢轉投曼聯青年軍，可惜升上一隊後苦無上陣機會，更加變成「人球」不斷被外借，直到今年1月借去葡超勁旅賓菲加，由於呢位左閘表現唔錯，正選披甲超過50%賽事，因此賓菲加強制以600萬歐元將佢買斷，簽約至2029年。

眼見艾華路費南迪斯喺賓菲加愈踢愈好，被視為歐洲其中一位最具潛力左後衞，而曼聯於兩大左閘勞基梳爾同杜維爾馬拉西亞卻因傷長期做「文員」，焗住用右閘達洛治客串，效果點都爭啲，近日有傳「紅魔」考慮回購呢位青訓舊將，不過佢哋未必夠皇馬、馬體會、祖記爭。

艾蘭加榮升森林大功臣

曼聯青訓系統出身嘅艾蘭加，係一位頗具潛質嘅翼鋒及前鋒，可惜佢生不逢時，喺球隊最動盪時期出道，經歷蘇斯克查、卡域克、蘭歷克同坦哈格，卒之喺坦哈格執教曼聯第2個球季被踢走，轉投諾定咸森林後終於有番正常上陣機會，全季上陣39場交出5球9助攻，超越曼聯時期總和，協助森林護級成功。

喺曼聯時期，球隊成績唔穩定，經常換領隊，艾蘭加嘅上陣機會亦唔穩定，介乎正選同後備之間，更加唔好講陣容，每隔一段時間就大變，喺「紅魔」兩季多啲總共上陣55場僅得5球4助攻。

彭利拿脫魔身價升近３倍

安達斯彭利拿出身自曼聯青訓系統，但長期不受重用，有段時間更與隊友連格同被視為「瘀血」，成長過程中不斷被外借，終於到坦哈格上任，安達斯彭利拿立即被踢走，結束8年「紅魔」生涯，轉投富咸。

獲富咸招攬後，呢位巴西中場得到重生，過去兩季成為球隊主力，至今合共上陣89場入9球13助攻，最近仲再獲巴西徵召，喺巴西對英格蘭同西班牙兩場熱身賽擔任後備，佢喺《轉會市場》身價亦由離開曼聯時嘅700萬歐元，升到現時嘅2,000萬歐元。