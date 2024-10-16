丹麥羽賽　李卓耀偕「鄧謝配」闖次圈

香港羽毛球好手李卓耀周二（15日）在丹麥羽毛球公開賽首圈，與中國球手雷蘭曦激戰3局後，以局數2：1（22比20、21比23及21比10）勝出，報9月中的香港羽賽8強一敗之仇。

二人過往只曾於今年9月中的香港羽賽8強交鋒，當時港將先贏1局下，慘遭第26位反勝無緣4強。是役再度交鋒，首局已鬥得難分難解，雖然雷蘭曦大部分時間維持領先，幸好「卓耀」尾段以18比17反超後，就未曾讓出領先，縱使雷蘭曦追至20比20平手，把賽事逼至「刁時」，但港將一鼓作氣連取兩分，以22比20先拔頭籌。

第2局激戰依舊，兩人再度戰至「刁時」，可惜李卓耀未能如第1局般勝出，在一度領先21比20兼持有1個決勝分下，被雷蘭曦連取3分，輸21比23被逼至決勝局。不過李卓耀迅速調整心態，第3局由頭帶到尾大勝21比10，經過76分鐘的激戰後晉級16強。

至於其他港將，鄧俊文/謝影雪首圈面對英國「夫妻檔」組合Gregory Maris/Jenny Maris，全場未受太大考驗下，直落兩局21比18及21比10，打入次圈。但男單的伍家朗直落兩局17比21及18比21不敵法國好手蘭亞（Alex Lanier），首圈止步。