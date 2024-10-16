東超籃球聯賽　香港東方作客不敵廣島蜻蜓

首度參加東亞超級籃球聯賽（EASL）的香港東方，周三（16日）作客日本球隊廣島蜻蜓，最終東方以67：78告負，周五（18日）晚將回到甲一戰線，假新伊館迎戰晉龍WTS。

東方派出陳兆榮、楊和、麥洛連、奇勒和林爵華正選上陣，新兵奇勒首節貢獻13分，惟對手防守牢固，東方此節以18：25落後。

日本B聯賽球隊廣島蜻蜓三分球半場命中率較高，11射5中，東方則6射0中，雖有梁嘉顯兩次剷籃建功，加上麥洛連入樽得分，仍被對手拉開至30：42。

換邊後，香港東方打出11：2，追至41：44。廣島蜻蜓的上澤俊喜和Kerry BLACKSHEAR JR回敬「三分彈」，重新拉開領先優勢，東方以48：57落後。

決勝節，市川真人命中三分球，東方的楊和不甘士弱回敬「answer 3」，惟廣島蜻蜓再有上澤俊喜外圍得分，拉開至67：56。東方由楊和貢獻「2＋1」之後陷入苦戰，最終東方以67：78告負。

今場比賽香港東方有3人得分上雙，奇勒取全場最高24分10籃板、麥洛連20分12籃板、楊和11分。廣島蜻蜓功力平均，布力舒亞17分、美奧14分、市川真人11分，山崎稜10分。值得一提的是，廣島蜻蜓今場轟入12記三分，三分命中率有44.4％，東方則15射僅1中。