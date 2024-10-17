麥巴比涉姦案有新進展　警方檢獲內褲等重要物證

皇馬球星基利安麥巴比日前飛赴瑞典夜蒲，並涉嫌捲入強姦案，雖然呢位25歲法國國腳矢口否認，甚至暗示前度效力球隊巴黎聖日耳門(PSG)係事件幕後黑手，但瑞典警方介入調查之後，檢獲唔少物證，包括疑似麥巴比着過嘅內褲，呢位前鋒一旦罪成，可能面臨4年監禁。

瑞典媒體《Expessen》最先爆出基利安麥巴比喺酒店內強姦1名女子，法國媒體《RMC》作出跟進，最新消息指麥巴比嘅團隊確認呢位射手遭到強姦指控，並會冷靜處理事件。據悉瑞典警方接到受害人報案後，前往麥巴比入住嘅酒店搜證，現時有更多細節曝光，包括檢獲1條內褲、1件上衣及1條黑色褲，將會進行化驗，了解是否同案件有關。

不過，法國《巴黎人報》報道指受害者係自願同麥巴比發生性關係，但後來又舉報佢強姦，令案件存在疑點。根據瑞典2018年通過嘅《同意法》，引入「過失強姦」法例，如果受害者冇明確拒絕，但暗示拒絕，施暴者嘅刑罰相對較輕，最高判4年監禁。

至於麥巴比已經返回皇馬，並展開操練，備戰周日(20日)凌晨西甲作客切爾達，皇馬會方拒絕對今次案件作出評論。