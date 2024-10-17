奧運後首戰！何詩蓓「叉足電」爭戴世界盃Triple Crown

經過巴黎奧運後接近兩個多月的休息調整，國際游泳壇又即將熱鬧起來，各國泳員包括「香港超級飛魚」何詩蓓（Siobhan）將再披上戰衣，參與一連三站的World Aquatics世界盃游泳賽，而Siobhan更已落實「全勤」參戰三站，本周五於上海站揭幕戰競逐50米自由泳，當然還有她最擅長的100米及200米自由泳，力爭複製去年橫掃三站奪走該兩項Triple Crown榮譽！

今夏贏得巴黎奧運兩面銅牌、成為泳史上首位連續兩屆奧運於100及200自均躋身三甲的Siobhan，將競逐10月18至20日的世界盃上海站、10月24日至26日的仁川站，以及10月31日至11月2日的新加坡尾站。比賽游25米短池，總獎金超過100萬美元，每站累計最佳3個賽項成績計分，而表現最好的男子及女子泳手可獲特別獎金。另外，打破世績或連續三站於同一賽項奪冠的泳手，除可戴上「三連勝王冠」Triple Crown外，亦可獲得額外加許。事實上，去年何詩蓓於柏林、雅典及布達佩斯三站共奪6金2銀1銅，兼達成100自及200自「三連勝」，且看今年她能否再完成壯舉。

第一站上海的賽事於本周五（18日）早上爆發，何詩蓓首項比賽為50米自由泳，對手包括中國多位國家隊飛魚唐錢婷、楊浚瑄、張雨霏及美國的杜格拉絲等。其實自奧運後何詩蓓出席了多場慶祝、巴士巡遊、泳迷見面會等活動，更放假到外地旅遊輕鬆一番，並參與代言品牌的時裝周等，好不忙碌。相信小休的Siobhan能以良好狀態應戰，為港爭光。

世界盃泳賽主辦單位World Aquatics宣布，世界頂尖泳員已陸續回歸戰線，三站比賽星將如雲，法國奧運金牌飛魚馬查特、澳洲天后麥姬奧、在奧運勁破100米自由泳世績的潘展樂等名將，列陣爭霸。