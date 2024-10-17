普巴高調公開心路歷程　願減薪留效祖記

保羅普巴早前就服食禁藥案上訴後獲得減刑，明年3月可以復出比賽，呢位31歲法國國腳打破沉默，高調一次過接受法國、英國、意大利嘅多間傳媒訪問，細說近年心路歷程，並表示願意減薪，希望繼續效力祖雲達斯。

保羅普巴明年1月可以開始操練，3月參加比賽，但據悉祖雲達斯仍然決定提早同佢解約，明年1月可以自由身離隊。不過，普巴似乎想盡最後努力，遊說祖記管理層改變主意：「有人話我會加盟AC米蘭，絕對冇可能，就算伊巴謙莫域邀請我，我都唔會答應，我唔會背叛祖雲達斯，只想再次着祖記球衣比賽，我願意減薪留隊，用行動證明畀教練莫達睇，我值得佔一席位。」

早前傳出普巴可能去美職、沙特阿拉伯搵食，甚至加盟法甲球隊馬賽，但現時證明佢最想繼續效力祖記。

此外，保羅普巴講到效力曼聯時期同主帥摩連奴嘅恩怨情仇，形容兩人似男女朋友關係，初時感情非常好，佢亦因為「寸王」先至選擇重返曼聯，但後來唔知點解大家關係變成一場噩夢，仲話摩連奴視佢為球隊嘅「病毒」。

普巴承認效力曼聯最後一季，曾經提出轉會，被拒之後，就唔想再上陣，佢仲爆料指曼城領隊哥迪奧拿2022年夏天邀請佢加盟「藍月亮」，但佢選擇轉投祖雲達斯。