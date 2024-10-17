【未亡人系列】柏度有心有力　將續約踢到39歲

柏度洛迪古斯今季已入2球及2次助攻。(Getty Images)

當今球壇「長青樹」除咗C朗、美斯之外，仲有柏度洛迪古斯，呢位37歲西班牙前鋒比2位球王更犀利，現時仲踢緊歐洲4大聯賽，並將獲拉素續約至2026年6月，起碼踢到39歲。

恩尼斯達早前掛靴後，昔日「巴塞夢幻二隊」只剩下柏度洛迪古斯仲踢緊，並且表現大勇，今季開鑼後，雖然僅為拉素上陣200分鐘，但已入2球及2次助攻，包括上場意甲對安玻里，後備上陣射入反勝1球，當選該場最佳球員，狀態「返老還童」，因為佢上季上陣45場僅入3球。

根據《羅馬體育報》爆料，拉素管理層希望繼續留住柏度洛迪古斯，向佢開出新合約，相信短期內會正式落實。柏度洛迪古斯出身於巴塞隆拿青年軍，為巴塞一隊上陣321場入99球，贏盡西甲、西班牙盃、歐聯、世冠盃等多項錦標，轉投車路士後，捧過英超、英足盃、歐霸盃冠軍，亦係西班牙奪得2010年世界盃及2012年歐國盃冠軍成員。

此外，柏度洛迪古斯屬於少數效力過意甲2支首都宿敵嘅球員，佢2021年由羅馬轉投拉素，為拉素上陣137場入22球。