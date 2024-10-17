6王大滿貫獎金逾4千萬創網壇史上最高記錄

網球表演賽「6王大滿貫」（6 King Slam）周三（16日）於沙特阿拉伯首都利雅得正式揭幕，作為首年舉行的全新賽事，雲集「泥地王」拿度、 前「一哥」祖高域丶西班牙小天王艾卡華斯、意大利「世界球王」仙拿等六位網壇傳奇球星，豪華陣容強大之外，其獎金更高達600萬美元，創下網球史上最高記錄，獎金豐厚程度引起外界熱烈討論。

跟據賽會的介紹資料顯示，為期3天的「6王大滿貫」比賽形式以單場淘汰賽進行，6位參賽球星保證至少有150萬美元（約港幣1166萬）出場費，贏家則能帶走600萬美元獎金，即折合港幣超過4千6百萬，創下網壇史上最高記錄。作為參考，「6王大滿貫」比起四大滿貫單打冠軍獎金中最高的美網獎金360萬美元（約2798萬港幣）幾乎多出兩倍，獎金之高可謂空前絕後。總決賽於本周六（19日）在The Venue 體育館上演，屆時獎金花落誰家將自有分曉。

另外，38歲的西班牙「泥地王」拿度本月宣布台維斯盃後退役，他和周三（16日）以兩盤6:4､6:2擊敗丹麥球手Holger Rune的艾卡華斯，將在香港時間18日凌晨於「6王大滿貫」 4強戰再度碰頭，這將是西班牙兩代球皇的最後一次對決，令外界萬分期待。