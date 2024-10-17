泰那蓋帝斯合轟58分　永倫力挫崇德飛鷹首戰告捷

周四（17日）甲一籃球聯賽頭場，剛成為銀牌賽盟主的永倫，憑「雙核」泰那和蓋帝斯合轟58分，終以104：69輕取崇德飛鷹，聯賽第一擊大獲全勝。

永倫射手余理洋腳踝不適未有上陣，今場由泰那、蓋帝斯、周迎堅、韓天次和文俊浩擔正上陣，崇德飛鷹則以奧斯汀、黃浩賢、馬港燊、林凱光和陳仲儒應戰。

甫開賽，永倫「得分機器」泰那即開啟得分模式，在蓋帝斯輔助下內外開弓，首節獨轟15分，而長人中鋒蓋帝斯亦有兩次「拆你屋」入樽，球隊士氣高漲。崇德飛鷹憑黃浩賢和陳仲儒各射入1球三分，惟未能限制對手得分陷入苦戰，首節落後26：14。

第二節，永倫乘勢追擊，憑快上快落的進攻節奏繼續拉開差距，賽前透露有輕微背傷的何倚富和韋思庭亦悉數上陣並交出表現。崇德飛鷹嘗試挽回顏面，射手呂銘彥連轟3記三分助球隊「止血」，錄得3犯的奧斯汀亦挑戰對方防線得分，令局勢未至於一面倒。永倫「雙核」泰那和蓋帝斯半場合轟40分，次節完以57：32領先。

易籃後，崇德飛鷹形勢未有太大好轉，前半段多球三分未能把握，其後奧斯汀找到對方防守破綻大力鋤樽，激起全隊得分欲望，單節取得今場最高的24分，惟面對永倫外圍發炮仍未能招架，第三節仍落後56：86。最後一節，永倫在大比數領先下收起主力，文俊傑和吳翊旺上陣得分，崇德飛鷹亦派出二陣，其中剛傷愈的張國銓亦上場近4分鐘重新適應比賽。最終「黃金戰士」以104：69擊敗對手，聯賽首戰旗開得勝。

永倫主將泰那三分波11射6中，整體命中率高達61%，高效取得全場最高的39分；蓋帝斯亦貢獻19分8籃板7助攻。崇德飛鷹的奧斯汀交出全隊最高的14分，周富謙亦有10分進帳。