中村祐人：勝利船取「京」保爭標希望

衞冕日職冠軍的神戶勝利船於國際賽檔期前，作客以3:2擊敗京都不死鳥後，近8場聯賽保持不敗之餘，更加是連贏6場，豪取18分。

縱使勝利船的賽程非常頻密，不過由大迫勇也及武藤嘉紀等老將所組成的進攻核心，依然保持著良好狀態，成為了球隊近況強勁的最主要原因。

我認為特別是大迫勇也，今仗將會成為他們於進攻上最危險的球員。大迫勇也是球隊的主力球員，狀態大熟大勇，上腳時絕不會失去控球權。

FC東京雖然近4場聯賽亦保持不敗，並贏了當中3場，但上仗卻能夠於主場以1:1跟鳥棲砂岩打成平手。

最近他們於前場壓迫的踢法經常奏效，往往能夠搶到對方腳下球，然後以快速反擊攻勢爭取入球。但另一方面，他們的防守球員卻未能好好應付對方由邊線位置，向自己禁區作出的傳中球攻勢，因而頻頻失波。

前線進攻方面，他們擁有盤球能力出眾的年青小將俵積田晃太，我預期今仗他將會是球隊反守為攻時最重要的球員。今場比賽，他亦將會跟經驗豐富的勝利船閘位球員酒井高德，作出正面交鋒，故此需要展示出自己的身價。

自從亞冠盃開始後，神戶勝利船整隊的狀態便不斷提升。有見及此，我預計他們今仗將可輕鬆地擊敗FC東京，繼續向榜首的廣島三箭施壓，以保爭標希望。