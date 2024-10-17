希斯基：澳職揭幕戰　水手勝利「大」和解

新一季澳職由中岸水手及墨爾本勝利來揭開序幕，我亦認為這場對碰是一場相當強勁的戲碼。

由馬克積臣帶領的中岸水手上季表現非常出色，勇奪常規賽冠軍及總冠軍寶座。但我十分有興趣想知道，他們今季能否在他的帶領下，延續上季的成功。

我球員時代曾跟馬克積臣一同入選英格蘭U18代表隊，故我肯定他將希望其旗下球員今季繼續保持積極的踢法，並時時刻刻表現出來。

祖殊尼斯畢和積及法拿爾的離隊，毫無疑開問會影響他們的實力，不過他們仍然有米高杜卡及古奧等好手坐鎮，加上新加盟的辛斯貝利、馬奧拉基斯及域陀菲祖亦極具實力，應可協助球隊衛冕冠軍。

另一邊廂，基斯諾保取代普波域，成為了墨爾本勝利的新領隊。我相信基斯諾保有能力帶領球隊重拾昔日的光輝日子。

但對於勝利這些大球會來說，他們將會被預期即時取得成功。我希望基斯諾保有足夠時間，可以好好向球員灌輸其足球理念，而我亦確信年屆37歲的科拿路利依然是球隊的關鍵人物。

我認為，如果科拿路利得到足夠的供應，每季依然可以取得20個以上的入球。事實上，他們的進攻火力令人感到興奮，事關維里皮利及華高斯都能夠分擔入球的重任。

我深信，中岸水手及墨爾本勝利於季尾的時候，都會在爭標行列當中。我預計今仗雙方會合演一場娛樂性十足的比賽，最終和氣收場。