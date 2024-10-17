甲一男籃　康仁福建37分大勝建龍飛馬

上季Big 4分子康仁福建周四（17日）出戰甲一男籃對陣建龍飛馬，憑李察士獨取15分，加上蔡龍德及楊瑞鴻分奪14分及13分，合力以94比57告捷，為兩日後（周六）挑戰永倫加強信心。

建龍飛馬新援侯斯頓首次登場，但受限於福建防守，及李察士的緊纏下，串連多番被斷截，首兩次得5分並錄得3犯。相反李察士在搶板製造二次進攻，及殺籃方面表現活躍，加上楊瑞鴻半場攻下8分，康仁福建領先44比28回更衣室。

康仁福建繼續控制節奏，即使鍾俊昇為飛馬射入三分波，而劉家傑亦積極搶分，但仍一度落後20分距離，康仁福建以60比40完成第3節。末節，福仁繼續收起李察士，建龍飛馬的侯斯頓空檔於低位搵食，一次大力入樽、一次搶籃板得手後跳投得手、另一次在蔡龍德力迫下取得and 1，在個人甲一地標戰力搏表現。然而，福建整體實力及板櫈深度勝一籌，尾段保持行軍速度，屢次快攻得手，包括蔡龍德靚封侯斯頓，連消帶打，最後傳予張偉康命中，最終福建以37分之差獲勝，暫得一勝一負。

侯斯頓甲一首戰錄得14分及13個籃板，另有兩封阻及吸引到6次對方犯規。鍾俊昇更獲全場最高的23分，可惜未能為飛馬扭轉敗局。