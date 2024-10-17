23日內迎7場硬嘢　利物浦陷魔鬼賽期

利物浦今季開咧後順風順水，依家位居英超榜首，但隨住啱啱國際賽期完畢，新帥施洛先至迎來真正考驗，因為佢哋立即陷入魔鬼賽期，23日內要出戰7場硬嘢，絕對唔易啃。

利物浦開咧後能高踞榜首，與季初賽程易打有關，不過嚟緊周末至11月中，將會惡戰連場。打頭陣係周日聯賽要迎戰車路士，要知道兩軍近10次交手，紅軍法定時間贏得1場咁大把，毫無優勢可言，之後聯賽惡鬥前列分子阿仙奴、白禮頓、阿士東維拉，英聯盃又對白禮頓，仲有歐聯出戰兩支德甲強隊RB萊比錫同利華古遜，眾所周知紅軍今夏冇乜買人，板櫈深度唔多夠，而且正選門神艾利臣比加要抖逾1個月，呢段魔鬼賽期唔使預佢，如果戰績有乜差池，唔單止結束施洛嘅蜜月期，隨時連榜首都不保。

利物浦魔鬼賽期

20/10/24 英超 主場 Vs 車路士

24/10/24 歐聯 作客 Vs RB萊比錫

28/10/24 英超 作客 Vs 阿仙奴

31/10/24 英聯盃 作客 Vs 白禮頓

2/11/24 英超 主場 Vs 白禮頓

6/11/24 歐聯 主場 Vs 利華古遜

10/11/24 英超 主場 Vs 阿士東維拉