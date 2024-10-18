直播南華Vs漢友　鄭錦興：限制安德拉和元仔得分

甲一男籃精彩戲碼連日上演，周五（18日）假灣仔伊利沙伯體育館（新伊館）進行兩場比賽，頭場由南華迎擊漢友，前者重整旗鼓勢以最佳狀態贏取「開門紅」，而漢友為求力爭連捷亦絕不留手。兩軍今季首度交鋒，勝利誰屬值得期待。

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今季「強化版」南華在銀牌賽展現強勢，以未嘗一敗之姿殺入最終戰，總決賽曾一度領先近20分，惟最後時刻以兩分之差反負，其後再於附加賽中遺憾落敗，銀牌僅負永倫與冠軍失之交臂。南華全軍重整旗鼓，誓捲土重來再爭聯賽錦標，主力控衛曾湛元（元仔）直言錯失冠軍實屬可惜，目前球隊磨合進度良好，希望聯賽能夠愈打愈順，常規賽爭取最佳名次，以躋身季後賽及爭標。

南華獲卡麥隆籍中鋒安德拉來投，這位被冠稱為「香港勒邦」的內線外援，銀牌賽可交出場均接近20分20籃板的「超級雙雙」數據，明顯令陣容攻防強度大增，有望幫助「紅軍」重返聯賽霸主地位。今晚面對漢友，安德拉與托查摩利路斯的對位成比賽焦點之一。

漢友方面，居港球員托查摩利路斯加盟迅速融入體系，狀態火熱貢獻21分、外加16個籃板，助球隊打開聯賽勝利之門。同時，「港版流川楓」鄭錦興亦貢獻14分，對於球隊聯賽首戰的整體表現，他認為仍有進步空間：「球隊進攻火力不錯，外援與球隊亦有化學作用，至於防守方面就仍需調整，可以做得更好，另外亦需時間磨合默契。」今晚面對南華，鄭錦興表示球隊已有初步部署：「盡量限制安德拉和元仔（曾湛元）得分，同時要留意朱亮和bongbong（葉耀邦）的外圍威脅。」他希望今季可以打入六強，再挑戰「Big 4」。

除鄭錦興外，漢友隊長的溫梓豐和黃銘德等主力華將，近期狀態不俗，且看能否繼續率領大軍延續勝利，此外如何抵禦南華「殺手鐧」攻防轉換亦是重要課題之一。而上仗未有落場的經驗老將黃裕杰會否披甲增加變數、為漢友添更多勝算，明晚激戰自見分曉。

甲一男籃周五（18日）賽程

地點：伊利沙伯體育館（新伊館）

時間：

19:00 南華 對 漢友

20:40 香港東方 對 晉龍WTS

票價：60元（正價）

長者及學生優惠票：40元