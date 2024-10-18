南韓國腳認偷拍性交或囚4年　阿嫂率先入獄

曾踢英超嘅南韓國腳前鋒黃義助，上年捲入偷拍性交醜聞，案件日前進行結案陳詞；一直堅稱「你情我願」嘅黃義助突改口認罪，檢控官要求將佢判監4年，呢位32歲球星足球生涯隨時玩完。今次案件內情曲折離奇，連黃義助阿嫂亦係「主角」之一，佢上月已被法院判監3年。

去年6月份，網上流出黃義助同2名女子性交影片，有自稱「前女友」嘅人指控黃義助私生活混亂，事後警方調查發現，原來所謂「前女友」，就係黃義助嘅阿嫂兼經理人。影片受害者提出起訴後，黃義助最初堅稱係雙方同意下進行拍攝，不過周三(16日)喺最後聆訊改口承認所有控罪。

依家效力土超艾蘭亞嘅黃義助，由土耳其飛返首爾出席聆訊，佢認罪後公開道歉，並以代表南韓「宣揚國威」作求情理由。不過控方律師就拒絕妥協，指受害人因影片流出而「極痛苦及羞恥」，亦質疑黃義助認罪嘅誠意，要求對佢判監4年。法院考慮到黃義助正喺海外比賽，將會喺12月18日進行宣判。

土耳其媒體報道，黃義助一旦罪成，將會被艾蘭亞解約。作為案件主謀嘅黃義助阿嫂，唔單止係性愛影片外流嘅源頭，身為經理人嘅佢，亦曾用影片對黃義助進行勒索，上月已被南韓高等法院判處入獄3年。被指「花弗」嘅黃義助，上年曾經公開同T-ara成員孝敏戀情，不過兩人只拍拖3個月就分手收場。